Счетная палата предложила выплачивать пособия не только для семей с детьми

Фото: moscow-live

Социальные пособия планируют выплачивать россиянам на основании общего дохода семьи, а не по наличию детей. Об этом рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании бюджетного комитета Совфеда.

Кудрин отметил, что увеличение существующей государственной поддержки не всегда помогает россиянам выходить из зоны бедности. Глава Счетной палаты пояснил, что это может быть связано с разделением пособия между всеми членами семьи. Зачастую, дефицит дохода может превышать сумму выплат, уточнил Кудрин.

— Мы считаем возможным рассматривать пособия по социальной поддержке, которые исходили бы из дефицита семьи, и распространять на другие категории населения, не только имеющие детей. В таком случае мы видим пути снижения бедности и достижения тех целей, которые поставил президент, — заявил Кудрин.

Он добавил, что предложения Счетной палаты направят в правительство России, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Столичные педагоги получили четыре тысячи грантов за вклад в развитие МЭШ