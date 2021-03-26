Столичные педагоги получили четыре тысячи грантов за вклад в развитие МЭШ

Учитель математики школы № 939 Яна Самойлова объясняет ученику 8-го класса проекта «Математическая вертикаль» Глебу Григорьеву решение уравнения / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Четырехтысячный грант вручили в Москве за развитие проекта «Московская электронная школа» (МЭШ). Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 26 марта.

— Осенью этого года «Московской электронной школе» исполняется пять лет. Она уже стала неотъемлемой частью столичной системы образования. На сегодняшний день в 483 школах Москвы работают более двух тысяч учителей — обладателей грантов Мэра Москвы за вклад в развитие проекта, — рассказала заммэра.

Также гранты получили преподаватели из Липецка, Ижевска и Балаково. Больше всего поощрений досталось учителям из столичной школы № 1571, их работу отметили 87 раз. Всего в МЭШ доступно более 53 тысяч сценариев уроков, а также около 138 тысяч интерактивных образовательных приложений, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Библиотека МЭШ — это сервис проекта «Московская электронная школа», разработанный столичным департаментом образования и науки совместно с департаментом информационных технологий. В ней содержится много образовательных материалов: более 50 тысяч сценариев уроков и девяти тысяч видеоуроков, свыше 1700 электронных учебных пособий, 348 учебников, более 135 тысяч образовательных интерактивных приложений, восемь уникальных виртуальных лабораторий, 245 произведений художественной литературы, а также огромное количество тестовых заданий, соответствующих содержанию ОГЭ и ЕГЭ, и многое другое.

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