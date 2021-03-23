Власти Москвы оценили возможности школ для реализации в ИТ-пространстве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичное образование предоставляет московским школьникам все возможности для реализации в ИТ-пространстве и обеспечивает непрерывную цепочку «школа-вуз-производство». Об этом во вторник, 23 марта, сообщил руководитель Департамента образования и науки Москвы Александр Молотков.

Он напомнил, что в столице стартовал новый этап всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Темой занятия стал беспилотный транспорт. На «Уроке цифры» ребята слушают мнения экспертов, получают ответы на интересующие вопросы в области ИТ и новейших технологий. Также школьники могут опробовать современное оборудование. Молотков убежден, что цифровые технологии вызывают огромный интерес у московских школьников.

— Благодаря квалифицированным педагогам, современному оборудованию и цифровым образовательным платформам, таким как Московская электронная школа, учебный процесс для ребят становится полезным, интерактивным и увлекательным, — цитирует Молоткова РИА Новости.

Он подчеркнул, что столичные школьники также участвуют в таких проектах, как WorldSkills и «ИТ-класс». Подобные проекты позволяют приобрести актуальные навыки работы с инженерными и компьютерными системами.

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