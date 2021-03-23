Столичные школьники предложат систему бонусов и достижений для МЭШ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московский центр технологической модернизации образования подготовил новую акцию для учеников школ «Я развиваю МЭШ!». Она проходит в рамках городского конкурса «Акселератор проектов МЭШ».

Ребята смогут разработать свою систему достижений и бонусов, а также оценок в Московской электронной школе для учеников и школ. Так, за пять оценок отлично по математике ученик получает достижение «Математик», а за десять — «Магистр». Кроме того, в его дневнике появляется специальный значок. Предложить свои варианты достижений школьники смогут до 30 апреля.

Куратор проекта, ведущий специалист отдела сопровождения новых технологий в образовании Московского центра технологической модернизации образования Павел Калинин отметил, что участником акции может стать любой желающий — школьник, родитель, ученик.

— Участники должны представить свои предложения, описать их, а также визуально показать, как это может выглядеть в МЭШ, — пояснил Павел Калинин.

Ребята также могут поучаствовать в разработке внешнего вида бонусов для образовательной организации. Для участия школьника нужно будет пройти регистрацию, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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