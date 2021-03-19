Более 500 педагогов столицы подключились к проекту «Цифровой репетитор»

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Около 500 педагогов города подключились к проекту «Цифровой репетитор» в рамках Московской электронной школы (МЭШ). Об этом рассказала депутат Мосгордумы, член Комиссии по образованию Надежда Перфилова в пятницу, 19 марта.

— Число учителей, которые готовы работать в проекте «Цифровой репетитор» еще вырастет. Сейчас к проекту подключились 500 преподавателей: это и школьные учителя, и педагоги из системы дополнительного образования, и студенты профильных вузов, — поделилась она.

Занятия в рамках проекта ориентированы на учащихся 6-8 классов. Они проходят в группах по три-пять человек, что лучше позволяет объяснить детям трудные темы. Более 800 школьников уже записались на занятия. Появление взрослого человека, который готов помочь и поддержать ребенка в трудной ситуации — опора для всей семьи, считает Перфилова.

Учителя, принимающие участие в МЭШ, получают ежемесячную доплату в размере десяти тысяч рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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