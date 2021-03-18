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Сценарии классных часов от педагогов-психологов появились в библиотеке МЭШ
Фото: pexels.com / Julia M Cameron

Сценарии классных часов от педагогов-психологов появились в библиотеке МЭШ

Виктория Родимкина

Город

В Московской электронной школе (МЭШ) для классных руководителей разместили сценарии классных часов, которые были разработаны экспертами городского психолого-педагогического центра.

Специальные материалы подготовлены для учеников 5–8-х классов. На классном часу педагоги смогут поговорить с ребятами о том, что такое сила воли или воображение, как принимаются решения и какие речевые возможности существуют.

Помимо этого, сценарии содержат интерактивные задания, при помощи которых школьники смогут разобраться, как устроена психология человека и как развить собственные способности.

Куратор проекта, старший методист городского психолого-педагогического центра Юлия Есауленко пояснила, что сценарии уроков могут стать инструментом, который позволит ребятам управлять собственным поведением, планировать время и расставлять приоритеты.

Подготовленными материалами могут воспользоваться не только классные руководители, но и другие учителя, родители, а также сами дети. Чтобы получить доступ к урокам, нужно зайти в библиотеку МЭШ, выбрать тип материала «Сценарии» и ввести в поисковой строке хештег #класснаяпсихология, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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