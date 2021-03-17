Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Столичные студенты примут участие в чемпионате России по финансовой грамотности
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Столичные студенты примут участие в чемпионате России по финансовой грамотности

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, 2-я Бауманская улица, 5с1 Карта всех событий

Восемь студенческих команд Москвы примут участие в основных турнирах кубка II Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности.

В частности, в состав команд вошли студенты МГУУ правительства Москвы, МГТУ имени Баумана, РАНХиГС, а также Финансового университета. Их подготовка и участие организованы столичным департаментом финансов.

Чемпионат стартовал в январе этого года, главная его цель — повышение уровня финансовой грамотности школьников и студентов, а также развитие их командных и управленческих качеств. Мероприятие проходит в онлайн-формате, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Церемония открытия полуфинала Всероссийского инженерного конкурса состоялась в НИЯУ «МИФИ»

московские студентыосновы финансовой грамотностиконкурс
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Если педофил рассказал психологу о преступлении

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Первая мировая вакцинная война

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Крым — наш: это не лозунг, это факт

Александр Бузгалин
Александр Бузгалин

Локальные меры не помогут: что не так с российской экономикой

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Поднимать реки из коллекторов нецелесообразно

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Болельщиками нужно дорожить

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Лекарства ручной работы

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте