Столичные студенты примут участие в чемпионате России по финансовой грамотности
Восемь студенческих команд Москвы примут участие в основных турнирах кубка II Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности.
В частности, в состав команд вошли студенты МГУУ правительства Москвы, МГТУ имени Баумана, РАНХиГС, а также Финансового университета. Их подготовка и участие организованы столичным департаментом финансов.
Чемпионат стартовал в январе этого года, главная его цель — повышение уровня финансовой грамотности школьников и студентов, а также развитие их командных и управленческих качеств. Мероприятие проходит в онлайн-формате, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.
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