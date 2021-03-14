Церемония открытия полуфинала Всероссийского инженерного конкурса состоялась в НИЯУ «МИФИ»

Ректор МИФИ Михаил Стриханов (слева) и представитель оргкомитета Всероссийского инженерного конкурса Валерий Карезин на церемонии открытия / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В главном корпусе Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» состоялась церемония открытия полуфинала Всероссийского инженерного конкурса.

Мероприятие организовано Министерством науки и высшего образования России по поручению президента РФ Владимира Путина. Его в 2021 году проводят уже в шестой раз.

В предварительном этапе Всероссийского инженерного конкурса приняли участие более тысячи талантливых молодых ребят из 61 региона страны. Из них в полуфинал было отобрано всего 214 претендентов. Однако только 100 конкурсантов смогут пройти в финал.

Торжественную церемонию открытия провели в информационном центре университета МИФИ, который расположен на Каширском шоссе. На входе в целях безопасности каждому гостю измерили температуру. Во всем корпусе, в том числе и во время церемонии, строго соблюдали меры предосторожности, чтобы защитить участников мероприятия и студентов от заражения коронавирусом.

Церемонию провели не только очно, но и показывали в онлайн-режиме для всех желающих. Так что в студии университета трудились операторы и несколько десятков специалистов, которые помогали вести трансляцию и следили за тем, чтобы она прошла без технических заминок.

Одним из первых на сцене университета выступил ректор НИЯУ ≪МИФИ≫ Михаил Стриханов.

— В полуфинал прошли только 20 процентов участников.

Это счастливчики, которые представляют инженерный ≪спецназ≫ России. Люди, которые могут воплотить свои самые дерзкие мечты в производственные технологии, — подчеркнул Михаил Стриханов. — Я думаю, что конкурсная комиссия достаточно строгая. Она состоит из представителей различных отраслей, в которые в дальнейшем пойдут работать студенты.

Члены жюри отберут самые лучшие работы, а победитель получит возможность потрудиться на благо нашего общества и отечества. Желаю всем участникам успехов. Думаю, что мы с ними еще не раз встретимся на разных этапах жизненного пути.

Напутственное слово конкурсантам сказал и представитель организационного комитета Всероссийского инженерного конкурса Валерий Карезин.

— Сегодня мы формируем инженерный ≪десант≫. Российские государственные корпорации ведут строительство атомных энергоблоков и научно-исследовательских центров за рубежом. И участники конкурса, которые уже представили свои проекты, могут вступить в этот ≪десант≫ и поучаствовать в инженерной деятельности. У конкурсантов есть для этого все необходимые навыки, — сказал Валерий Карезин.

Среди гостей церемонии был и представитель оргкомитета конкурса Игорь Совык. Он отметил, что сегодня растет общественный престиж профессии инженера.

— Их карьерные траектории становятся привлекательными как с точки зрения статуса, так и материального достатка. Сегодня в России запускается множество проектов, в которых почетно работать нынешним и будущим инженерам. Для работодателей конкурс — это хорошая площадка, где они могут встретить активных и талантливых студентов, которым в дальнейшем могут предоставить помощь с поиском рабочего места и развития в карьере, — выступил Игорь Совык. — Неважно, пройдете вы в финал или нет, хочу пожелать вам двигаться дальше.

Защита проектов конкурсантов состоится 26 марта. После этого члены жюри выберут лучшие работы. А финал и торжественное объявление победителей состоятся в мае 2021 года.

— Конкурс позволяет студентам оценить свою позицию среди сверстников. Кроме того, ежегодные конкурсы мотивируют ребят, ≪выдергивают≫ их из рутины учебного процесса, побуждая делать собственные проекты и глубже постигать свою специальность, —сказал эксперт конкурса Юрий Сосновский.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Дружинина, заместитель министра науки и высшего образования РФ:

— Участники конкурса уже прошли большой путь с момента решения поучаствовать в нем. Они молоды, амбициозны, инициативны, предлагают нестандартные решения. Именно такие люди помогают проектировать образовательные программы, выстраивать коммуникации с работодателями. Из тысячи заявок были выбраны самые нестандартные проекты. Сам же конкурс вошел в план основных мероприятий Года науки и технологий. А за всеми этими современными, яркими, новыми технологиями, конечно же, стоят будущие инженеры. Именно они помогают строить наше сильное государство.

Читайте также: «У технологии большое будущее»: эксперт рассказал, как дипфейк поможет учащимся