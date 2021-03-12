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«У технологии большое будущее»: эксперт рассказал, как дипфейк поможет учащимся
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

«У технологии большое будущее»: эксперт рассказал, как дипфейк поможет учащимся

Елизавета Короткова

Образование

Дипфейк-технология имеет хорошие перспективы в сфере образования и телевещания. Об этом директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта Роман Душкин рассказал телеканалу «360».

По словам эксперта, дипфейк будет способствовать развитию образования в России. Например, технология позволит студентам погружаться в виртуальную реальность и выбирать, как будет выглядеть их преподаватель.

Методика способна синтезировать изображение при помощи искусственного интеллекта. Она поможет видеть человека без его физического присутствия. Также этим эффектом будет уместно пользоваться на пресс-конференциях и в прямых эфирах.

— При активном развитии этой технологии это может происходить даже в онлайн-режиме, — прогнозирует Душкин.

Дипфейк уже давно применяется в кинематографе. С помощью этой технологии один и тот же актер может принимать участие сразу в нескольких фильмах.

Принцип данной методики основан на работе нейронных сетей. Ввиду дороговизны до массового внедрения технологии в повседневную жизнь еще далеко, считает эксперт.

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образованиетехнологиидипфейк
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