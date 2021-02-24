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VR-тренажеры для обучения инспекторов по недвижимости начали применять в столице
Фото: Анатолий Белясов, «Вечерняя Москва»

VR-тренажеры для обучения инспекторов по недвижимости начали применять в столице

Ксения Монахова

Город

Технологии виртуальной реальности внедрили для обучения инспекторов в Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы. Благодаря VR-тренажерам специалисты смогут отрабатывать ключевые профессиональные навыки и создавать максимально приближенные к рабочим моментам условия.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, с помощью технологий можно виртуально пройти по улицам столицы, посмотреть бизнес-центр, магазин или кафе. Панорамный формат и обзор на 360 градусов воссоздаст полное ощущение нахождения на самом объекте. Для плодотворного обучения в VR-тренажерах реалистично смоделированы разные рабочие ситуации, такие как обследование зданий, установление самостроя, контроль за соблюдением требований к размещению сезонных кафе.

— Проект поможет быстрее адаптироваться новичкам и наработать необходимые умения и навыки, повысить квалификацию действующих сотрудников, научиться управлять конфликтными ситуациями, эффективно выявлять нарушения в земельно-имущественных отношениях и делать наш город еще безопаснее, — уточнил Владимир Ефимов.

Помимо этого, ведомство активно внедряет в свою работу новейшие технологии. Среди них — программные алгоритмы, квадрокоптеры и искусственный интеллект. Использование VR в обучении инспекторов стало следующим этапом в развитии данной стратегии. Для исследований специалист сможет выбирать любой из инструментов — планшет для фотофиксации строений или дальномер для измерения параметров здания.

По словам начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, в случаях выявления самостроя инспектор сможет провести диалог с 3D-персонажами, выполняющих роль собственников недвижимости. Также благодаря джойстику возможно виртуально пользоваться удостоверением и вручать им предписание об устранении нарушения.Сценарии позволяют моделировать разные варианты развития событий, чтобы инспекторы смогли выбрать правильный ответ, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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виртуальная реальностьТехнологии и инновацииформат VR-360 градусов
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