Экскурсии по залу с интерактивной картой Москвы возобновят в «Доме на Брестской»

Фото: Василий Плиткин, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, 2-я Брестская улица, 6 Карта всех событий

В «Доме на Брестской» возобновят экскурсии по залу с интерактивной картой столицы. Об этом в среду, 24 февраля, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Горожане и гости столицы смогут познакомиться с архитектурными объектами и градостроительными проектами от древности до наших дней. Отмечается, что интерактивную карту в «Доме на Брестской» открыли в 2014 году. На сегодняшний день разработано около 50 тематических сценариев. Самыми популярными из них оказались программа реновации, транспортная Москва, история градостроительства и необычные ракурсы столицы.

— Сценарий «Необычные объекты мегаполиса» появился на интерактивной карте в результате голосования в проекте «Активный гражданин». Посетителям демонстрируют дом-яйцо на Чистых прудах, шестиэтажный ажурный дом с бетонными решетками в виде цветочного орнамента на Ленинградском проспекте, — рассказал Сергей Левкин.

Уточняется, что карта сделана в масштабе 1:5000. Она охватывает всю территорию Москвы. Снизу ее подсвечивают лампы, а сверху наложено 20 тонн стекла, поэтому по ней можно ходить.

По словам директора ГБУ «Мосстройинформ» Юлии Куликовой, на интерактивную карту было нанесено свыше 40 000 объектов. Благодаря современному мультимедийному комплексу проводятся конгрессно-выставочные мероприятия, а также экскурсии, лекции и квесты.

Стать участником экскурсии можно бесплатно, однако для этого необходима предварительная регистрация, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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