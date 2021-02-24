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Более 12 тысяч человек посетили Музей Победы в праздничные выходные
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Более 12 тысяч человек посетили Музей Победы в праздничные выходные

Юлия Курганова

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

С 21 по 23 февраля Музей Победы посетили почти 12,5 тысячи человек. Праздничные выходные в учреждении начались с концерта в рамках фестиваля «Журавли Победы» и мероприятия ко Дню экскурсовода. А в День защитника Отечества прошла большая программа. Об этом сообщила пресс-служба Музея Победы.

Посетили смогли побывать на бесплатной экскурсии по открывшейся выставке «Моторы войны» и познакомиться с уникальной коллекцией редких машин периода Второй мировой. Также гости музея могли рассмотреть подлинное стрелковое оружие времен Великой Отечественной войны, подержать его в руках и сфотографировать. Раритеты представили участники поискового отряда «Тризна», они показали реликвии, которые были найдены во время раскопок на местах боев в Московской, Псковской, Смоленской и Тверской областях.

Музыкальным подарком для посетителей стали две концертные программы. Композиции о героях Великой Отечественной войны исполнили оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров, юные солисты музыкального театра «Домисолька», ансамбль «Арт-Экспресс» и другие.

Любители активного отдыха присоединились к семейной конкурсно-игровой программе «Большие маневры». Взрослые и дети выполняли непростые задания, демонстрируя спортивную подготовку и смекалку.

23 февраля военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, курсанты военных учебных заведений и кадеты могли посетить Музей Победы бесплатно.

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