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Свою новую книгу о войне в Музее Победы представил 97-летний ветеран
Николай Козлов рассказал о своих боевых товарищах и сражениях, в которых участвовал/ Фото: пресс-служба Музея Победы

Свою новую книгу о войне в Музее Победы представил 97-летний ветеран

Юлия Курганова

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Козлов в понедельник, 22 февраля, представил в музее Победы свои воспоминания. Он выступил на ступенях Рейхстага в интерьере панорамы «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев», фронтовик рассказал о своей новой книге «Война. Повесть командира полковой батареи». Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Гостями встречи, прошедшей в преддверии Дня защитника Отечества, стали школьники и волонтеры музея. Ветеран рассказал собравшимся о своем боевом пути. В 1942 году, когда ему исполнилось 19 лет, он начал воевать в качестве штурмана бомбардировщика Пе-2 во время Сталинградской битвы. Фронтовик вспомнил, как чудом спасся, когда был подбит его самолет, как прошел переобучение и стал артиллеристом. Николай Петрович рассказал о своих боевых товарищах и сражениях, в которых участвовал — Курской битве, освобождении Украины, Белоруссии, Польши и штурме Берлина. День Победы он встретил в городе Ратенов в 17 километрах от реки Эльба.

Свою новую книгу о войне в Музее Победы представил 97-летний ветеран

В своей новой книге ветеран рассказал о подвигах защитников Отечества и важности сохранения памяти о Великой Победе. Весной 2020 года он переболел коронавирусом, победил эту болезнь, принял участие в мероприятиях 22 июня 2020 года по возложению цветов к Могиле Неизвестного солдата и 24 июня в Параде Победы.

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