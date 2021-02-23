Музей Победы покажет сюжет о фронтовой кухне в День защитника Отечества

Ведущий продемонстрирует аутентичный набор концентратов и приготовит их в полевых условиях / Фото: пресс-служба Музея Победы

В День защитника Отечества, 23 февраля, музей Победы пригласил на видеорассказ о буднях солдат. На YouTube-канале учреждения пользователи смогут посмотреть сюжет о том, как питались красноармейцы на фронте во время Великой Отечественной войны. Зрителям расскажут и покажут, что входило в рацион советских бойцов. Сотрудник музея объяснит, когда и почему появились сухие пайки, где их производили, какие их виды существовали и что в них было. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

— В годы Великой Отечественной войны организация питания солдат отличалась в разных родах войск. Например, летчики, как правило, ели в столовых, а пехотинцы — в окопах. Существовало примерно 14 вариантов концентратов — супов и каш. Рацион бойца Красной Армии на фронте состоял из нескольких блюд, — рассказал историк, сотрудник музея Победы Александр Михайлов.

Ведущий в ролике продемонстрирует аутентичный набор концентратов и приготовит их в полевых условиях. На видео будут также представлены подлинные снимки военных лет.

Фото: пресс-служба Музея Победы

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