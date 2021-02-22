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Концерты и маршрут по местам воинской славы: как отпраздновать 23 Февраля в Москве
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Концерты и маршрут по местам воинской славы: как отпраздновать 23 Февраля в Москве

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3Карта всех событий

Жителям столицы рассказали о том, как они могут отметить 23 Февраля — День защитника Отечества.

Так, музеи, библиотеки и парки города приглашают горожан на онлайн-лекции и мастер-классы, на которых можно поприсутствовать не выходя из дома. Пользователей ждут видеолекции о жизни и подвигах адмирала флота Советского Союза Сергея Горшкова, художественный мастер-класс, силовые тренировки, мастер-класс по самообороне, познавательная программа, а также урок по истории возникновения Международного дня родного языка.

Помимо этого, туристический сервис Russpass подготовил маршрут по местам воинской славы столицы. Для москвичей будет доступна подборка музеев военной истории Москвы, а также им подскажут идеи о том, как провести праздник в Крыму. Среди достопримечательностей парк «Патриот», Государственный музей обороны Москвы, парк Победы на Поклонной горе и Музей Отечественной войны 1812 года.

Также горожан приглашают отпраздновать 23 Февраля на свежем воздухе — парки проведут специальные мероприятия. Так, для любителей активного отдыха проведут соревнования по мини-биатлону, лазертагу, а также праздничные концерты, на котором будут звучать военные и патриотические песни.

Читайте также: «Москвариум» и МЦД пригласили москвичей на праздничные мероприятия 23 Февраля

праздникпраздничные мероприятия в столицеДень защитника Отечества
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