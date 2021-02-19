Лазертаг и концерт военных песен: столичные парки подготовили для горожан программу к 23 Февраля

02_23_2019 Полевая Кухня РОСТОКИНО_МАЛЬЦЕВА

Московские парки подготовили специальную программу в честь Дня защитника Отечества, в которую вошли как офлайн, так и онлайн мероприятия.

Так, любителей активного отдыха, приглашают на соревновании по мини-биатлону, которые пройдут с 21 по 23 февраля в парке «Сокольники» на Большом круге. Ежедневно здесь состоятся четыре гонки по 40 минут каждая. Старт намечен на 12:40, 13:40, 14:40 и 15:40. Принять участие в соревнованиях можно после предварительной регистрации на mos.ru.

В Воронцовском, Таганском парках и парке «Красная Пресня» взрослые и дети старше шести лет смогут сразится в лазертаг. В Воронцовском парке игры пройдут на большой поляне с 13:00 до 15:00. В Таганском парке соревнования состоятся в физкультурно-оздоровительном комплексе с 10:00 до 19:00. В парке «Красная Пресня» игры пройдут с 10:00 до 17:00 в шатре на Малом острове.

Парк «Фили» 23 февраля приглашает горожан на праздничный концерт, который начнется в 14:00 в выставочном центре. Здесь будут звучать военные и патриотические песни. Для гостей будут организовано танцевальное представление и тематические интерактивные конкурсы.

С полным списком мероприятий можно ознакомиться на странице Мосгорпарка в социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что для участия в офлайн-мероприятиях необходима предварительная регистрация и средства индивидуальной защиты.

Помимо этого, праздничные мероприятия предусмотрен и в онлайн-формате.

Так, усадьба Воронцово организовала праздничную онлайн-викторину. С 21 по 23 февраля на страницах парка в соцсетях в «Инстаграме», «ВКонтакте» и «Фейсбуке» можно будет проверить свои знания о Советской и Российской армиях.

Помимо этого, столичные парки подготовили мастер-классы для детей, где они смогут смастерить праздничную открытку или нарисовать рисунок для своих пап, братьев и дедушек.

23 февраля в 12:00 на страницах Бабушкинского парка в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте» и «Фейсбук» состоится урок рисования, на котором ребята научатся изображать планирующий над полями самолет.

В этот же время страницах Таганского парка в «Фейсбуке», «ВКонтакте» и «Инстаграме» пройдет мастер-класс по изготовлению праздничной открытки. Для участия в нем будут нужны бумага формата А4, цветная бумага (красного, белого и синего цветов), атласная лента шириной два сантиметра, клей, ножницы, фигурный дырокол «Веточка».

Также видео мастер-класса по изготовлению открытки на тему авиации появится 23 февраля в 15:00 в социальных сетях «Фейсбук», «Инстаграм» и «ВКонтакте» парка «Ходынское поле». Для нее понадобятся бумага, клей, цветные карандаши, ножницы.

Парк «Северное Тушино» подготовил для зрителей очередной выпуск лектория «Великие флотоводцы России». В 18:00 на странице парка в «ВКонтакте» сотрудник Музея истории ВМФ капитан 1-го ранга Юрий Коробко расскажет о морском военачальнике Сергее Горшкове.

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