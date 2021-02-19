Москвичам рассказали, как развивается обрабатывающая промышленность столицы

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Денис Гришкин

В 2020 году доля обрабатывающей промышленности в налоговых и неналоговых доходах бюджета столицы увеличилась с 6,5 до 6,7 процента. Предприятия перечислили 185,7 миллиарда рублей, что на 18,1 миллиарда рублей больше, чем годом ранее.

Пандемия коронавируса и карантинные меры не привели к значительному снижению деловой активности в этой сфере. Во время максимального действия карантинных ограничений с апреля по июнь 2020 года платежи в городской бюджет от предприятий обрабатывающей промышленности снизились на 100 миллионов рублей. Однако принятые меры поддержки помогли столичным предприятиям преодолеть последствия замедления экономики и вернуться на траекторию роста.

По итогам минувшего года отрасль лидировала по темпам роста отчислений по налогу на прибыль организаций. В бюджет города поступило 78,9 миллиарда рублей, что на 19,2 процента больше, чем в 2019 году.

Как отметила глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова, одновременное увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль организаций говорит об экономическом росте в отрасли. В городе уже сформировалась экономика, характерная для многих современных мегаполисов, где более динамично развиваются сферы торговли и сферы услуг, финансово-кредитного сектора, туризма, строительства, ИТ-индустрии и креативной деятельности.

— Отрасль — один из драйверов городского развития. Производственный сектор формирует устойчивый спрос на инновации и высококвалифицированный персонал, финансовые, логистические и маркетинговые услуги. С другой стороны, промышленные предприятия влияют на потребительские рынки, многие из них проводят активную социальную и экологическую политику, инвестируют в человеческий капитал и повышение качества городской среды, — цитирует Зяббарову официальный портал мэра Москвы.

Индекс промышленного производства в столице за прошлый год составил 105,1 процента. При этом в сегменте обрабатывающих он превысил общий показатель и достиг 105,9 процента.

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