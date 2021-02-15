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Около четверти доходов Москвы поступило в бюджет от малого и среднего бизнеса в 2020 году
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Около четверти доходов Москвы поступило в бюджет от малого и среднего бизнеса в 2020 году

Ксения Монахова

Город

Поступления от малого и среднего бизнеса в бюджет столицы в 2020 году составили почти четверть всех городских доходов, что превысило показатели 2019 года.

Отмечается, что за последнее десятилетие доля малого и среднего предпринимательства (МСП) в бюджете Москвы увеличилась более чем в два раза. Также, несмотря на снижение экономической активности во время пандемии, доля отчислений в городскую казну увеличилась на 1,3 процента, что составило 23,7 процента от общего объема налоговых и неналоговых поступлений.

В целом в 2020 году направления малого и среднего бизнеса, в том числе и индивидуальные предприниматели, принесли Москве 612,6 миллиарда рублей. Данный показатель увеличился на семь процентов по сравнению с данными 2019 года.

Уточняется, что значительно выросли поступления в городской бюджет от представителей бизнеса в сфере информационных технологий, консалтинговой и научной деятельности, а также обрабатывающей промышленности.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента финансов Елены Зяббаровой, субъекты малого и среднего бизнеса работают почти во всех отраслях экономики. Растет число инновационных организаций, которые заняты в сфере научно-технической деятельности, обрабатывающей промышленности и ИТ-секторе. На их долю получается около четверти всех налоговых и неналоговых поступлений от субъектов МСП.

Ограничительные меры во время пандемии коронавируса сильно затронули сферу услуг. общественного питания, торговли, туризма и развлечений. А именно там высока доля малого и среднего бизнеса. Однако, несмотря на трудности, предприниматели смогли адаптироваться к новым условиям, пересмотреть экономические процессы и выйти на новый уровень работы с клиентами.

Елена Зяббарова подчеркнула, что в условиях ограничений в Москве был реализован комплекс мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, благодаря которым бизнесмены могли воспользоваться отсрочкой по налогу на имущество, земельному налогу и торговому сбору, а также арендным платежам за использование городского имущества, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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