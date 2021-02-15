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Стартовал прием заявок на получение субсидии правительства на инжиниринг в Москве
Фото: Pexels

Стартовал прием заявок на получение субсидии правительства на инжиниринг в Москве

Ксения Монахова

Город

С 15 февраля стартовал прием заявок на получение субсидии столичного правительства на инжиниринг. Воспользоваться мерами поддержки могут участники Московского инновационного кластера (МИК).

По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, городское правительство ежегодно расширяет меры финансовой поддержки бизнеса.

— В 2020 году участники МИК получили от города почти один миллиард рублей, в том числе на инжиниринг — свыше 295 миллионов, — отметил Алексей Фурсин.

Столица вернет технологическим организациям до 50 процентов расходов, которые связаны с созданием или изменением продукта на всех этапах. К этому можно отнести разработку конструкторской и технологической документации, проведение различных испытаний, а также покупку оборудования и испытательных стендов.

В 2021 году у участников МИК имеется возможность в течение 10 дней собрать пакет документов в случае их неполноты или неточности. Отмечается, что в прошлом году наиболее востребованной мерой поддержки оказалась компенсация затрат на покупку и лизинг оборудования. Ей воспользовались 184 компании. Общее число выделенных средств составило 325 миллионов рублей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ознакомиться с информацией и подать заявку на получение поддержки компании могут на сайте до 30 апреля.

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