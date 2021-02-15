Наталья Сергунина: Москва стала призером международного конкурса Quality Innovation Award

Фото: Пресс-служба правительства Москвы

Программа «Московская инновационная экосистема» стала призером международного конкурса Quality Innovation Award в категории «Инновации в государственном секторе». Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

— Жюри конкурса отметило уникальные условия, которые созданы в Москве для авторов наукоемких решений. Завоевавшая приз программа дает разработчикам возможность проверить жизнеспособность их решений и получить развернутые отзывы целевой аудитории. Только в прошлом году нам поступило больше 600 запросов от бизнеса на испытания различных продуктов, — рассказала Сергунина.

В числе протестированных проектов находятся беспилотное такси, экзоскелет кисти, система для пространственного ориентирования инвалидов по зрению, а также VR-технологии в образовании.

Как отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, благодаря «Московской инновационной экосистеме» столица является одним из самых активных городов по числу тестов среди инноваций.

Во время тестирований разработчикам оказывается различная поддержка экспертов и рекомендации по адаптации под конкретного пользователя.

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