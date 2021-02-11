Финансовая поддержка резидентов московских технопарков в 2020 году выросла вдвое

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Для высокотехнологичных компаний столичные технопарки являются площадками, на которых они могут развиваться в любых направлениях — от аэрокосмических технологий и приборостроения до биомедицины и оптики. В них есть все, что нужно для разработки и производства инновационной продукции. Также резиденты получают поддержку города в виде налоговых льгот, грантов и субсидий. Об этом сообщилазаместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

— В прошлом году объем финансовой поддержки резидентов технопарков вырос практически вдвое. Общая сумма одобренных субсидий составила 266 миллионов рублей, — рассказала она.

В Москве функционируют уже 37 технопарков, и еще пять создается. В конце 2020 года статус технопарка получило акционерное общество «Научно-исследовательский институт точных приборов», которое является старейшим предприятием космической отрасли в столице. Оно входит в состав холдинга «Российские космические системы» госкорпорации «Роскосмос».

В прошлом году восемь столичных площадок вошло в VI Национальный рейтинг технопарков России. Среди них нанотехнологический центр «Техноспарк», технопарки «Слава», «Мосгормаш», «Элма», «Полюс», «Калибр» и «Строгино».

Во всех технопарках Москвы размещается более двух тысяч компаний, в них работают около 67 тысяч человек.

В 2020 году резиденты технопарков представили новые разработки. Например, производитель медицинского оборудования «АБ Универсал» из «Мосгормаша» получил регистрационное удостоверение на изготовление индивидуальных титановых имплантов для исправления дефектов черепа. Данная технология позволяет добиться максимального облегчения конструкции. После изготовления имплант проходит постобработку, его отправляют в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко, там его стерилизуют перед операцией и устанавливают вместо поврежденного фрагмента черепа.

Еще один резидент «Мосгормаша» компания «Ортософт» разработала решение в области медицины — она выпустила мембраны для регенерации хрящевой ткани в суставах, помогающие ускорить восстановление клеток. Когда имплант оказывается в теле человека, он начинает растворяться, постепенно замещаясь тканью организма. Данную разработку можно использовать в травматологии для устранения повреждений рук и ног.

На специализированной площадке «Мосмедпарк» в технопарке «Строгино» компания «АйЭмТи» открыла производство ортезов из низкотемпературного термопластика. Они применяются в различных сферах медицины: в травматологии, неврологии, ортопедии, спортивной медицине, для реабилитации детей с церебральным параличом и в ветеринарной практике.

Всего в столичных технопарках работают 73 предприятия-резидента, специализирующихся на медицинских и фармацевтических разработках.

Москва активно поддерживает резидентов технопарков с помощью налоговых льгот, субсидий и грантов. Например, специальная субсидия позволяет компенсировать до 10 миллионов расходов на выплату кредитных процентов, лизинг и приобретение оборудования, а также выплату процентов по кредиту на развитие деятельности. В прошлом году правительство Москвы одобрило 51 заявку на этот вид выплат общей суммой свыше 104 миллионов рублей.

Представители малого и среднего бизнеса, которые являются резидентами технопарков, могут возместить часть затрат на обучение персонала, онлайн-продвижение своей продукции, участие в выставках и экспортную деятельность. Столичное правительство в 2020 году одобрило 78 таких заявок на сумму 162 миллиона рублей.

Помимо финансовой поддержки, резиденты технопарков могут получить помощь в тестировании инноваций. Для этого работает программа пилотного тестирования, позволяющая опробовать свои разработки на государственных и коммерческих предприятиях. В настоящее время к проекту присоединилось 108 площадок.

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