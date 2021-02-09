Участниками юбилейного краудсорсинг-проекта стали 12 тысяч москвичей

Фото: Пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы

На краудсорсинговой платформе правительства Москвы завершился 30-й проект «Город идей», посвященный развитию самой платформы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Наталья Сергунина.

— В юбилейном проекте участвовали 12 тысяч москвичей. Вместе они прислали больше 600 идей по развитию столичной краудсорсинговой платформы. Ресурс начал работать в 2014 году. За семь лет в городе реализовано 2,5 тысячи поданных через него предложений жителей. Это идеи, которые прошли экспертный отбор и получили наибольшую поддержку пользователей, — отметила Сергунина.

Всего на платформе «Город идей» зарегистрировались больше 240 тысяч пользователей. Платформа постоянно модернизируется, появляются новые разделы. Москвичи во время краудсорсинг-проекта в начале года сами решали, как сделать платформу еще более удобной. В реализацию была взята 121 идея.

— Больше всего предложений поступило по направлению «Интерфейс и новый функционал». Благодарим всех за участие и желание сделать краудсорсинговую платформу еще лучше! — отметил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Благодаря таким проектам в городе появились новые маршруты общественного транспорта и возможность прикрепиться к поликлинике в режиме онлайн, были установлены инфоматы в поликлиниках, разработано мобильное приложение ЕМИАС, сообщает пресс-служба проекта ГКУ «Новые технологии управления».

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