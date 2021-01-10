Названы самые популярные голосования проекта «Активный гражданин»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Самые популярные голосования проекта «Активный гражданин» в 2020 году касались благоустройства Москвы, цифровизации услуг, культурного наследия и транспортной сферы. Об этом сообщил в воскресенье, 10 января, руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

— «Активный гражданин» постоянно развивается и расширяет свой функционал. Сегодня это не просто проект для проведения онлайн-голосований: он объединяет в себе несколько самостоятельных сервисов, многие из которых были запущены в 2020 году, — приводят слова Пищелко на официальном сайте мэра Москвы.

Среди важных и популярных голосований проекта отметились благоустройство парка Северного речного вокзала, реставрация Дворца пионеров на Воробьевых горах, благоустройство прибрежной территории реки Чермянки и участка шоссе Энтузиастов, а также чат-бот московского метро.

Проект «Активный гражданин» запустили шесть лет назад. Благодаря этой платформе жители Москвы могут влиять на развитие города. В 2020 году в проекте зарегистрировали более 2 миллионов человек.

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