«Москвариум» и МЦД пригласили москвичей на праздничные мероприятия 23 Февраля
«Москвариум» и Московские центральные диаметры (МЦД) подготовили ко Дню защитника Отечества бесплатные викторины, игры, мастер-классы и необычные представления. Об этом сообщили в пресс-службах в понедельник, 22 февраля.
Так, в честь праздника все военнослужащие смогут посетить экспозицию «Аквариума» со скидкой в 50 процентов. Все мероприятия проведут с соблюдением санитарных норм.
Кроме того, праздничные мероприятия пройдут и в павильоне МЦД на площади Киевского вокзала. Гости смогут поиграть в приставку, настольный футбол, а также принять участие в викторине о железных дорогах. Всем присутствующим подарят сувениры от МЦД.
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