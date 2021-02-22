«Москвариум» и МЦД пригласили москвичей на праздничные мероприятия 23 Февраля

Фото: Пресс-служба «Москвариума»

Россия, Москва, проспект Мира, 119с23 Карта всех событий

«Москвариум» и Московские центральные диаметры (МЦД) подготовили ко Дню защитника Отечества бесплатные викторины, игры, мастер-классы и необычные представления. Об этом сообщили в пресс-службах в понедельник, 22 февраля.

Так, в честь праздника все военнослужащие смогут посетить экспозицию «Аквариума» со скидкой в 50 процентов. Все мероприятия проведут с соблюдением санитарных норм.

Кроме того, праздничные мероприятия пройдут и в павильоне МЦД на площади Киевского вокзала. Гости смогут поиграть в приставку, настольный футбол, а также принять участие в викторине о железных дорогах. Всем присутствующим подарят сувениры от МЦД.

Читайте также: Столичные парки подготовили спектакли и концерты на короткой рабочей неделе