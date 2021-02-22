Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Москвариум» и МЦД пригласили москвичей на праздничные мероприятия 23 Февраля
Фото: Пресс-служба «Москвариума»

«Москвариум» и МЦД пригласили москвичей на праздничные мероприятия 23 Февраля

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, проспект Мира, 119с23Карта всех событий

«Москвариум» и Московские центральные диаметры (МЦД) подготовили ко Дню защитника Отечества бесплатные викторины, игры, мастер-классы и необычные представления. Об этом сообщили в пресс-службах в понедельник, 22 февраля.

Так, в честь праздника все военнослужащие смогут посетить экспозицию «Аквариума» со скидкой в 50 процентов. Все мероприятия проведут с соблюдением санитарных норм.

Кроме того, праздничные мероприятия пройдут и в павильоне МЦД на площади Киевского вокзала. Гости смогут поиграть в приставку, настольный футбол, а также принять участие в викторине о железных дорогах. Всем присутствующим подарят сувениры от МЦД.

Читайте также: Столичные парки подготовили спектакли и концерты на короткой рабочей неделе

«Москвариум»МЦДДень защитника Отечества
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Комнаты или палаты: что происходит в клабхаусе

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Старые песни о главном в исполнении НАТО

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте