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Столичные парки подготовили спектакли и концерты на короткой рабочей неделе
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Столичные парки подготовили спектакли и концерты на короткой рабочей неделе

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Таганский парк культуры и отдыхаКарта всех событий

Московские парки подготовили для горожан спектакли, концерты, экскурсии, лекции, спортивные занятия и многое другое. Некоторые мероприятия запланированы в онлайн-режиме.

В период с 22 по 28 февраля москвичей ждут джазовые концерты, моноспектакли и шоу на льду.

Так, музей-заповедник «Царицыно» приглашает посмотреть концерт Soul Motion, который пройдет 22 февраля. Певица Софи Окран исполнит популярные композиции в стиле фанк и соул, а также песни собственного сочинения.

Кроме того, джазовый концерт Hard To Explain состоится в Казаковском зале Большого Царицынского дворца 23 февраля.

Таганский парк 26 февраля организует моноспектакль «Весной вернусь» по произведениям прозаика, поэтессы и переводчицы Тэффи.

Также бесплатную экскурсию для москвичей проведет Воронцовский парк. Она состоится 28 февраля в 13:00. Искусствовед Вероника Телецкая расскажет о том, как возводились великолепные усадьбы, какие опасности подстерегали помещика на пути к своим владениям и многое другое.

Измайловский парк подготовил для юных гостей спектакли и анимационные шоу. Представления будут проходить по субботам и воскресеньям на катке «Серебряный лед».

Парк «Фили» предлагает поучаствовать в зимнем фестивале «Чувство снега». Программа будет интересна всем, кто интересуется Арктикой, ее фауной и бытом северных народов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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