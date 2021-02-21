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Сергей Собянин поделился кадрами столичного парка «Сокольники»
Фото: instagram.com/mossobyanin

Сергей Собянин поделился кадрами столичного парка «Сокольники»

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, парк Сокольники Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин поделился кадрами столичного парка «Сокольники». Снимки появились на его странице в социальной сети Instagram.

— Одно из лучших мест для зимних прогулок — парк Сокольники, — написал глава города.

Ранее горожан пригласили на соревнования по мини-биатлону, которые пройдут с 21 по 23 февраля в парке «Сокольники» на Большом круге. Запланированы четыре ежедневные гонки по 40 минут каждая. Старт намечен на 12:40, 13:40, 14:40 и 15:40.

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парк «Сокольники»фотографииСергей Собянин
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