Фото: instagram.com/mossobyanin

Россия, Москва, парк Сокольники Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин поделился кадрами столичного парка «Сокольники». Снимки появились на его странице в социальной сети Instagram.

— Одно из лучших мест для зимних прогулок — парк Сокольники, — написал глава города.

Ранее горожан пригласили на соревнования по мини-биатлону, которые пройдут с 21 по 23 февраля в парке «Сокольники» на Большом круге. Запланированы четыре ежедневные гонки по 40 минут каждая. Старт намечен на 12:40, 13:40, 14:40 и 15:40.

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