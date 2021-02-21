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Сергей Собянин рассказал о комплексной модернизации столичных поликлиник
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Сергей Собянин рассказал о комплексной модернизации столичных поликлиник

Юлия Ямпольская

Город

Комплексную модернизацию пройдут 137 столичных поликлиник. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее глава города рассказал, что в ближайшие годы в медицинские учреждения поставят порядка шести тысяч новейших аппаратов. Кроме того, обновят и сами здания.

— В программу реконструкции до 2024 года вошли 137 устаревших детских и взрослых поликлиник, — написал Сергей Собянин.

Он отметил, что программа реконструкции в Москве началась в 2020 году. На данный момент уже семь учреждений вернулись к плановому приему после ремонта.

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поликлиникаМоскваСергей Собянин
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