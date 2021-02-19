Сергей Собянин: Система здравоохранения выдержала экстремальную нагрузку пандемии
Столичная система здравоохранения выдержала экстремальную нагрузку пандемии коронавируса. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
Глава города отметил, что на данный момент эпидемиологическая ситуация в городе улучшается. Несмотря на то что впереди много работы, уже можно говорить об успехах системы здравоохранения.
— Пандемия идет на спад, — подчеркнул Собянин.
Кроме того, по словам мэра столицы, большую роль в борьбе с пандемией сыграли московские врачи, которым не пришлось сталкиваться с дефицитом медицинского оборудования.
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