Сергей Собянин: Система здравоохранения выдержала экстремальную нагрузку пандемии

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Столичная система здравоохранения выдержала экстремальную нагрузку пандемии коронавируса. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Глава города отметил, что на данный момент эпидемиологическая ситуация в городе улучшается. Несмотря на то что впереди много работы, уже можно говорить об успехах системы здравоохранения.

— Пандемия идет на спад, — подчеркнул Собянин.

Фото: Сайт Сергея Собянина

Кроме того, по словам мэра столицы, большую роль в борьбе с пандемией сыграли московские врачи, которым не пришлось сталкиваться с дефицитом медицинского оборудования.

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