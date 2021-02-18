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Сергей Собянин рассказал о требованиях к участникам исследований «Спутник Лайт»
Фото: АГН «Москва»

Сергей Собянин рассказал о требованиях к участникам исследований «Спутник Лайт»

Юлия Ямпольская

Город

Для вакцинации препаратом «Спутник Лайт» потребуется лишь один визит в медицинское учреждение. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

По словам главы города, после прививки иммунитет начнет формироваться через неделю. Две тысячи горожан, которые уже получили первый компонент вакцины от трех до шести месяцев назад, будут ежемесячно — с февраля по август — сдавать тест на наличие антител. Так, специалисты смогут увидеть динамику изменений даже через год после вакцинации.

Участвовать в исследованиях сможет любой гражданин старше 18 лет, если ранее он не проходил вакцинацию «Спутником V» и не имеет других противопоказаний.

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Читайте также: Минздрав одобрил переход к третьей фазе исследований вакцины «Спутник Лайт»

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