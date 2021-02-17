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Минздрав одобрил переход к третьей фазе исследований вакцины «Спутник Лайт»
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Минздрав одобрил переход к третьей фазе исследований вакцины «Спутник Лайт»

Кирилл Николаев

Здоровье

Министерство здравоохранения Российской Федерации одобрило переход к третьей фазе исследований вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Об этомследует из реестра разрешений на проведение клинических исследований.

Отмечается, что третья фаза исследований должна завершиться 28 января 2022 года, сообщает РИА Новости.

Напомним, в январе 2021 года Минздрав разрешил проводить исследования вакцины «Спутник Лайт». В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) уточняли, что «Спутник V» — это не один препарат, а платформа вакцин. Так, упрощенная версия вакцины «Спутник Лайт» будет по большей части ориентирована на внешние рынки — на страны, где сильные эпидемические очаги. Россия же преимущественно будет пользоваться двухкомпонентным лекарством.

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