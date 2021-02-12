Гинцбург назвал продолжительность действия вакцины «Спутник Лайт»
Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» защитит от коронавируса на несколько месяцев. Об этом заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
— Скорее всего, она будет защищать на четыре — от силы на пять месяцев, — отметил он в интервью телеканалу «Россия 24».
Академик уточнил, что на данный момент Центр Гамалеи завершает вторую фазу клинических испытаний препарата.
Напомним, в январе 2021 года Минздрав РФ разрешил проводить исследования «Спутника Лайт».
В РФПИ уточняли, что «Спутник V» — это не один препарат, а платформа вакцин. Так, упрощенная версия вакцины будет по большей части ориентирована на внешние рынки — на страны, где сильные эпидемические очаги. Россия же преимущественно будет пользоваться двухкомпонентным лекарством.
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