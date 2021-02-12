Гинцбург назвал продолжительность действия вакцины «Спутник Лайт»

Фото: youtube.com / RT Россия

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» защитит от коронавируса на несколько месяцев. Об этом заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Скорее всего, она будет защищать на четыре — от силы на пять месяцев, — отметил он в интервью телеканалу «Россия 24».

Академик уточнил, что на данный момент Центр Гамалеи завершает вторую фазу клинических испытаний препарата.

Напомним, в январе 2021 года Минздрав РФ разрешил проводить исследования «Спутника Лайт».

В РФПИ уточняли, что «Спутник V» — это не один препарат, а платформа вакцин. Так, упрощенная версия вакцины будет по большей части ориентирована на внешние рынки — на страны, где сильные эпидемические очаги. Россия же преимущественно будет пользоваться двухкомпонентным лекарством.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Стало известно, когда появится однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт»