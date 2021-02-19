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Шесть тысяч единиц новейшего оборудования получат больницы Москвы к 2023 году
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Шесть тысяч единиц новейшего оборудования получат больницы Москвы к 2023 году

Юлия Ямпольская

Город

В период с 2020 по 2023 год столичные больницы получат шесть тысяч единиц новейшего оборудования. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Он пояснил, что в результате новым оборудованием будут укомплектованы самые крупные многопрофильные стационары, а городские поликлиники заработают по единому стандарту. Кроме того, в головных зданиях взрослых поликлиник появятся аппараты МРТ, КТ, УЗИ экспертного класса, эндоскопическое оборудование, а также денситометры — приборы для исследования костной ткани.

Шесть тысяч единиц новейшего оборудования получат больницы Москвы к 2023 годуФото: Сайт Сергея Собянина

Помимо этого, аналоговую технику заменят на цифровую — аппараты подключат к единому радиологическому информационному сервису Москвы (ЕРИС).

— Благодаря цифровизации расшифровка снимков и подготовка описаний будет выполняться за считаные минуты с помощью технологий компьютерного зрения. Результаты исследований будут автоматически включаться в электронную медицинскую карту, — уточнил глава города.

Также важным отличием от закупок прошлых лет являются «тяжелое» оборудование, аппараты УЗИ и эндоскопическая техника — их закупят по контрактам жизненного цикла.

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поликлиникаМоскваСергей Собянин
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