Шесть тысяч единиц новейшего оборудования получат больницы Москвы к 2023 году

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В период с 2020 по 2023 год столичные больницы получат шесть тысяч единиц новейшего оборудования. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Он пояснил, что в результате новым оборудованием будут укомплектованы самые крупные многопрофильные стационары, а городские поликлиники заработают по единому стандарту. Кроме того, в головных зданиях взрослых поликлиник появятся аппараты МРТ, КТ, УЗИ экспертного класса, эндоскопическое оборудование, а также денситометры — приборы для исследования костной ткани.

Фото: Сайт Сергея Собянина

Помимо этого, аналоговую технику заменят на цифровую — аппараты подключат к единому радиологическому информационному сервису Москвы (ЕРИС).

— Благодаря цифровизации расшифровка снимков и подготовка описаний будет выполняться за считаные минуты с помощью технологий компьютерного зрения. Результаты исследований будут автоматически включаться в электронную медицинскую карту, — уточнил глава города.

Также важным отличием от закупок прошлых лет являются «тяжелое» оборудование, аппараты УЗИ и эндоскопическая техника — их закупят по контрактам жизненного цикла.

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