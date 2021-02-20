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Горожанам представили подборку виртуальных мероприятий на праздники в Москве
Фото: freepik.com

Горожанам представили подборку виртуальных мероприятий на праздники в Москве

Юлия Ямпольская

Город

В честь Дня защитника Отечества библиотека № 170 имени К.Г. Паустовского приглашает горожан вспомнить имена великих полководцев, которые вошли в историю Российского государства. Посетители смогут послушать лекцию 22 февраля в 16:00 на официальной странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, на следующий день, 23 февраля, музейно-парковый комплекс «Северное Тушино» проведет прямую трансляцию видеолекции о жизни и подвигах адмирала флота Советского Союза Сергея Горшкова. Мероприятие начнется в 18:00 на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Помимо этого, Бабушкинский парк приглашает юных москвичей старше шести лет на художественный мастер-класс. Дети научатся рисовать летающий над полями самолет. Для создания картины будут нужны лист бумаги, кисть и акварельные краски. Занятие пройдет 23 февраля в 12:00 на страницах парка в соцсетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Фейсбук».

Для активных горожан Бабушкинский парк подготовил силовую тренировку с упражнениями на все группы мышц. Видео появится на страницах парка в соцсетях 22 февраля в 12:00.

Также в этот день в 12:00 на официальном сайте культурного центра «Митино» покажут мастер-класс по самообороне. К участию приглашают всех желающих, в том числе детей старше шести лет.

А 21 февраля Таганский парк приглашает жителей столицы присоединиться к познавательной программе, а также познакомиться с историей возникновения Международного дня родного языка. Зрители узнают, как язык влияет на менталитет и восприятие картины мира. Урок пройдет в 12:00 на страницах парка в «Инстаграме», «Фейсбуке» и «ВКонтакте».

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