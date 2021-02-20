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Туристический сервис Russpass подготовил маршрут по местам воинской славы Москвы
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Туристический сервис Russpass подготовил маршрут по местам воинской славы Москвы

Юлия Ямпольская

Город

Ко Дню защитника Отечества, 23 февраля, цифровой туристический сервис Russpass подготовил маршрут по местам воинской славы столицы. Горожанам будет доступна подборка музеев военной истории Москвы, а также идеи о том, как провести праздник в Крыму.

Маршрут «История великих побед» включает достопримечательности Москвы и Подмосковья, такие как парк «Патриот», Государственный музей обороны Москвы, парк Победы на Поклонной горе и Музей Отечественной войны 1812 года. Для жителей доступны тематические площадки, выставки техники и экскурсии.

Перед праздничными днями на сервисе появилась подборка «Военные музеи Москвы», в которую включили семь учреждений столицы. Таким образом, горожане смогут узнать интересные факты об истории России, поработать с интерактивными картами и послушать сводки Совинформбюро.

Любителям морской стихии предложат отправиться в Музей истории военно-морского флота РФ и изучить один из наиболее популярных экспонатов: 90-метровую дизельную подлодку Б-396 «Новосибирский комсомолец», передает официальный портал мэра Москвы.

Кроме того, на сервисе Russpass появились идеи для отдыха в Республике Крым. В подборке «23 февраля: как провести праздник в Крыму» расскажут о том, какие музеи можно посетить, где покататься на разведывательно-дозорной машине или совершить прыжок с парашютом в одном из знаковых мест в окрестностях Феодосии.

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