Туристический сервис Russpass подготовил маршрут по местам воинской славы Москвы

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Ко Дню защитника Отечества, 23 февраля, цифровой туристический сервис Russpass подготовил маршрут по местам воинской славы столицы. Горожанам будет доступна подборка музеев военной истории Москвы, а также идеи о том, как провести праздник в Крыму.

Маршрут «История великих побед» включает достопримечательности Москвы и Подмосковья, такие как парк «Патриот», Государственный музей обороны Москвы, парк Победы на Поклонной горе и Музей Отечественной войны 1812 года. Для жителей доступны тематические площадки, выставки техники и экскурсии.

Перед праздничными днями на сервисе появилась подборка «Военные музеи Москвы», в которую включили семь учреждений столицы. Таким образом, горожане смогут узнать интересные факты об истории России, поработать с интерактивными картами и послушать сводки Совинформбюро.

Любителям морской стихии предложат отправиться в Музей истории военно-морского флота РФ и изучить один из наиболее популярных экспонатов: 90-метровую дизельную подлодку Б-396 «Новосибирский комсомолец», передает официальный портал мэра Москвы.

Кроме того, на сервисе Russpass появились идеи для отдыха в Республике Крым. В подборке «23 февраля: как провести праздник в Крыму» расскажут о том, какие музеи можно посетить, где покататься на разведывательно-дозорной машине или совершить прыжок с парашютом в одном из знаковых мест в окрестностях Феодосии.

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