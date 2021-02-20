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Серию познавательных туров подготовили ко Дню экскурсовода на ВДНХ
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Серию познавательных туров подготовили ко Дню экскурсовода на ВДНХ

Кирилл Николаев

Власть

В воскресенье, 21 февраля, на ВДНХ традиционно отметят Всемирный день экскурсовода. Об этом сообщили в пресс-службе ВДНХ.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, для посетителей проведут серию обзорных туров по территории комплекса, Музею ВДНХ, центрам «Космонавтика и авиация», «Слово» и «Москвариум». Разные площадки ВДНХ готовят свои тематические программы. Они посвящены истории России и самой выставки, славянской письменности и отечественной космонавтике.

— Интересно будет и взрослым, и детям. На территории комплекса много музейных и образовательных пространств, здесь всегда достаточно вариантов, как провести насыщенный день, — отметила Наталья Сергунина.

Обзорные туры по масштабной экспозиции центра «Космонавтика и авиация» пройдут 21 февраля в 17:00, 18:00 и 19:30 по московскому времени. Мероприятия в Центре океанографии и морской биологии «Москвариум» состоятся в 11:00, 16:00 и 18:00.

Все события на территории ВДНХ проводятся с соблюдением санитарных норм. Посетители должны соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки.

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