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Около 100 советских плакатов о покорении космоса представит ВДНХ на новой выставке
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Около 100 советских плакатов о покорении космоса представит ВДНХ на новой выставке

Кирилл Николаев

Город

В центре «Космонавтика и авиация» в рамках года космоса на ВДНХ откроется выставка «Первые в мире». Об этом сообщили в пресс-службе Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ).

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, выставка подготовлена на основе фондовых материалов Мемориального музея космонавтики. Экспозиция откроется 19 февраля. На ней будет представлено около 100 плакатов 1950–1960-х годов.

— Их авторы — известные художники того времени: Ираклий Тоидзе, Валентин Викторов и другие, — отметила Наталья Сергунина.

Около 100 советских плакатов о покорении космоса представит ВДНХ на новой выставкеФото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Экспозиция будет состоять из трех тематических разделов. В первом из них под названием «Человеку путь открыт!» посетители смогут познакомиться с плакатами, посвященными советской космической программе. Второй тематический блок получил название «Да будет мир!». Он расскажет о влиянии космических полетов на повседневную жизнь.

В третьем разделе «Сыны Октября — пионеры Вселенной!» посетители найдут яркие образцы агитационного плакатного искусства СССР. В них подчеркивается роль коммунистической партии в освоении космоса и лидерство Советского Союза в мировой космической гонке.

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