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Наталья Сергунина рассказала о площадках для испытания современных технологий
Фото: Пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы

Наталья Сергунина рассказала о площадках для испытания современных технологий

Кирилл Николаев

Город

В настоящее время столичным инноваторам доступно более 100 площадок для испытания современных технологий. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, с момента запуска программы пилотного тестирования инновационных решений в 2019 году испытания успешно прошли больше 50 технологичных проектов. Еще около 30 находятся в процессе испытаний. Всего разработчикам доступно 108 площадок для тестирования современных решений.

— Они представляют такие направления, как информационные технологии, образование и медицина, строительство, торговля и услуги, промышленность и другие. В этом году планируется провести не менее 40 испытаний, — отметила Наталья Сергунина.

Присоединиться к программе пилотного тестирования инновационных решений можно на сайте Московского инновационного кластера. Для этого нужно оставить заявку на участие с описанием проекта.

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