Песков назвал дату подачи декларации о доходах Путина

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал дату подачи деклараций о доходах российского лидера Владимира Путина и сотрудников администрации президента.

Он сообщил, что глава государства и сотрудники администрации президента подадут декларации о доходах за прошлый год до 1 апреля.

— Все в силе, — сказал пресс-секретарь, сообщает РИА Новости.

По законодательству сведения о доходах публикуются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, который установлен для их подачи.

За 2019 год Путин заработал 9,726 миллиона рублей. В его собственности указаны квартира площадью 77 квадратных метров и гараж (18 квадратных метров). Также у президента есть квартира площадью 153,7 квадратного метра и гаражное место на 18 «квадратов», эта недвижимость находится у него в пользовании. Кроме того, за российским лидером закреплены два автомобиля ГАЗ-21М («Волга»), «Нива» и прицеп «Скиф».

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