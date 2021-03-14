Центробанк РФ разъяснил, как будут взимать налог на доходы с депозитов больше миллиона рублей

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Центробанк РФ выступил с разъяснениями, как будут взимать налог на доходы с банковских депозитов размером больше одного миллиона рублей.

Прежде всего, как сказано в разъяснениях ЦБ, вводится необлагаемая налогом сумма дохода. Рассчитывается она так: ключевая ставка ЦБ на 1 января умножается на сумму в 1 миллион рублей.

— Сейчас ключевая ставка ЦБ — 4,25 процента, — рассказывает финансовый аналитик, эксперт Ассоциации банков России Сергей Лысенков. — Это значит, что налогообложению будет подлежать весь процентный доход, превышающий 42,5 тысячи рублей. Причем абсолютно неважно, сколько у вас вкладов и на какую сумму. Имеет значение одно: превышает ли общая сумма полученных вами процентов необлагаемый минимум. Если да — вы платите подоходный налог.

Важный нюанс: платить придется самостоятельно — как, например, налог на имущество. Однако подавать декларацию не нужно.

— Банки сами направят информацию о ваших вкладах и доходах налоговикам, — пояснил Лысенков. — Вам просто пришлют в личный кабинет на сайте ФНС или по почте уведомление, по которому вы перечислите на счет налоговой службы деньги. Причем налоги за этот год вы оплатите в следующем — до 1 декабря 2022 года. Просто ждите уведомления, ничего предпринимать не нужно.

ЦИФРА

13 процентов составит налог по доходам с вкладов, общей суммой превышающих один миллион рублей. Платить придется в 2022 году.

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