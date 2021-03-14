Объем частных инвестиций в микрофинансовый сектор в 2020 году достиг 11 миллиардов рублей

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Объем частных инвестиций в компании сектора микрофинансирования в 2020 году достиг 11 миллиардов рублей. Это на треть больше, чем в 2019 году. Такие данные приводят эксперты одной международной аналитической компании.

Деньги в микрофинансовой организации (МФО) можно не только занять. Средства туда можно и вложить.

— Доля вложений частных инвесторов, которые не являются учредителями МФО, сейчас составляет 13 процентов от совокупного портфеля привлеченных микрофинансистов, — привел цифры председатель совета саморегулируемой организации «МиР» Эльман Мехтиев. — Особый всплеск мы наблюдали в IV квартале прошлого года. Этому есть причины. Во-первых, ставки по банковским вкладам упали, что побудило частных инвесторов обратить внимание на сектор микрофинансирования. Во-вторых, ситуация после коронавирусного кризиса стабилизировалась.

По данным аналитиков, средний вклад москвичей в МФО в 2019 году был 2,4 миллиона рублей, а в 2020-м — уже 2,7 миллиона.

— Все очень просто: экономическая ситуация сейчас непростая, и потребность в кредитах у населения растет. Но занять у банка все сложнее и сложнее — если у вас нет хорошей кредитной истории, — пояснил финансовый аналитик Евгений Демин. — Вот люди и идут в МФО, где фактически нужен лишь паспорт. Однако самим МФО тоже нужны деньги, чтобы кредиты давать.

А где их взять? Банки крайне неохотно дают деньги микрофинансовым организациям, потому что не понимают и не хотят понимать финансовых схем, по которым они работают. А если кредит и дают, то под довольно высокий процент. Поэтому МФО вынуждены брать деньги у частных лиц.

По закону привлекать частные инвестиции имеют право только МФК — микрофинансовые компании. Они должны иметь капитал не менее 70 миллионов рублей, проводить и представлять в Центробанк аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности, состоять в саморегулируемой организации (СРО) в сфере финансового рынка, объединяющей МФО. Больше того: инвестор не может вложить в МФК сумму менее 1,5 миллиона рублей.

— Закон сознательно накладывает такое ограничение, чтобы отсечь неквалифицированных вкладчиков. Подразумевается, что если у человека есть 1,5 миллиона, то он, грубо говоря, в деньгах что-то понимает и не понесет их куда попало, — пояснил Евгений Демин.

Частный инвестор заключает с МФК договор займа. В нем сразу прописывается, с какой периодичностью начисляются проценты, срочность инвестиции и их доходность.

— С подписанным договором вы идете в банк, где у вас на счету есть деньги, и просите перевести средства на счет МФК, — пояснил эксперт. — Потом вы будете получать на ваш счет проценты раз в месяц или квартал. Впрочем, советую заранее взвесить все риски.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

ВАЖНО

Средняя доходность, которую сейчас предлагают крупнейшие игроки микрофинансового сектора, — 13 процентов годовых. Это примерно в три раза выше, чем у среднего банковского депозита. Чем больше срок, на который вы занимаете деньги, тем выше процент. При этом инвестор имеет право вывести средства у МФО, предупредив компанию всего за два дня. Этим договоры займа с МФО выгодно отличаются от других инструментов фондового рынка.

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