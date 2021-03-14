Все на биржу: кто и зачем покупает ценные бумаги

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Число индивидуальных инвестиционных счетов на Московской бирже превысило три миллиона. Почему москвичи понесли деньги брокерам и сколько они могут заработать?

Только за прошлый год москвичи открыли на Московской бирже около 1,5 миллиона индивидуальных инвестиционных счетов — ИИС. Почти столько же, сколько за предыдущие пять лет! По данным Мосбиржи, оборот по ИИС за 9 месяцев 2020 года превысил 1 триллион рублей. В структуре оборота 87 процентов составляют сделки с акциями, 10 процентов — с облигациями, 4 процента — с биржевыми фондами. Что происходит?

— Причин несколько. Первая — политика Центробанка, постоянно снижающего ставку рефинансирования, благодаря чему держать деньги на депозитах становится невыгодно. Четыре процента годовых — это ниже уровня инфляции, — пояснил эксперт Комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт. — Вторая причина — налог на доход по вкладам свыше миллиона рублей. Многие не готовы его платить.

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев добавляет:

— Раньше, чтобы сберечь рубли, их переводили в доллары и евро. Но в последний год главные мировые валюты нестабильны. Доллар, например, то растет, то падает, и что с ним будет дальше, не ясно. Многие в прошлом году купили, чтобы сберечь средства, недвижимость. Но, во-первых, порог входа на этот рынок для большинства слишком высок — 5–7 миллионов рублей, а во-вторых, он постоянно растет, потому что недвижимость дорожает: плюс 18–20 процентов за прошлый год. Если больших денег нет, а иметь пассивный доход хочется, москвичи открывают ИИС.

Как пояснил Ян Арт, москвичи следуют мировой тенденции.

— В США практически каждая семья имеет какие-то акции или облигации. Это как автомобиль или медицинская страховка — обычное дело, — пояснил эксперт. — Россия идет по этому же пути.

Еще одна причина открытия ИИС — возможность получения налоговой льготы.

— При открытии индивидуального инвестиционного счета инвестор получает право на налоговые вычеты по НДФ, причем сразу в двух вариантах, — пояснил Виктор Кудрявцев. — Так, например, вкладчику предоставляется возможность каждый год возвращать НДФЛ, уплаченный в налоговом периоде. Сумма возврата зависит от суммы, зачисленной на ИИС. Обязательное условие здесь — доход с операций по счету должен быть не единственным источником дохода. Чтобы получить право на вычет, человек должен иметь официальную заработную плату или доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13 процентов.

Во втором варианте вкладчик освобождается от обложения НДФЛ всей прибыли, полученной от индивидуального инвестиционного счета. Этот вариант походит для вкладчиков, не имеющих зарплаты — например, пенсионеров и студентов.

Как пояснил эксперт, с учетом налоговых вычетов доходность ИИС может достигать 20 и более процентов.

— Другой вопрос, что гарантий, как в банке, нет. Брокер, совершающий по вашей команде сделки, или доверенное лицо, управляющее вашим счетом, никогда не скажет, сколько вы за год заработаете и заработаете ли вообще. Но, как правило, доход по ИИС существенно выше, чем по обычному банковскому депозиту, — пояснил «Вечерней Москве» Виктор Кудрявцев.

Эксперт Комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт добавляет: — Два совета москвичам, если они играют на бирже. Первый — вкладывайтесь в «голубые фишки» — акции крупных российских и американских компаний: от «Гугла» и «Кока-Колы» до «Газпрома» и «Сбера». Второй совет: не суетитесь. Акции — имущество, такое же как квартира. Если жилье вдруг подешевело, вы же не бежите его продавать?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Коренев, аналитик группы инвестиционных компаний:

— Инвесторам-новичкам я бы рекомендовал пользоваться услугами тех банков и тех брокеров, которые уже отметились высоким качеством обслуживания и длительной работой на фондовом рынке. Тех, что имеют хорошую репутацию. В интернете есть рейтинги, посмотрите. А от всех остальных банков и брокеров можно ожидать, что вам будут навязывать разного рода ненужные услуги. И вам придется платить за них лишние деньги. Так что будьте осторожны.

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