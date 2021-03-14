Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Аналитик объяснил, как обезопаситься от финансовых рисков
Фото: pixabay.com

Аналитик объяснил, как обезопаситься от финансовых рисков

Татьяна Плотникова

Финансы

Снижение финансовых рисков — как глобального, так и личного характера — возможно, если следовать определенным правилам. Об этом в воскресенье, 14 марта, рассказал аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов.

Специалист отметил, что кризис является такой же частью цикла фондового рынка, как и рост: на протяжении нескольких лет копится напряжение, затем рынки начинают снижаться.

При этом риски представляют как события мирового масштаба — например, пандемия коронавирусной инфекции — так и личные события. Это касается, в частности, потери работы или непредвиденных расходов.

Грамотное распоряжение своими финансами предполагает их диверсификацию с учетом того, что наряду с наиболее пострадавшими от кризиса секторами экономики есть и сегменты-бенефициары. В частности, в 2020 году на фоне падения акций нефтяных компаний активно росли бумаги фармсектора, IT-компаний, досуговых сервисов и дистанционного обучения.

Эксперт рекомендует часть средств держать в легком доступе — в наличной форме либо на счету в банке. Это окажется полезным, если владелец средств потеряет работу или вынужден будет совершить крупные траты.

Также до начала прогнозируемого кризиса рекомендуется погасить личные долги и небольшие кредиты, чтобы избежать дополнительной финансовой нагрузки.

Кроме того, полезно сформировать «подушку безопасности», отложив определенную сумму на три-шесть месяцев, а также пересмотреть свои расходы и заняться их более тщательным учетом, рассказал Бадьянов агентству «Прайм».

Ранее эксперт рассказала, как получить доход с кредитной карты.

Читайте также: Финансист объяснил, зачем нужен контроль плавающих процентных ставок

финансыэкономические рискисоветы экспертов
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Почему революция так и не случилась

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время подготовиться к Великому посту

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте