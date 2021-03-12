Финансист объяснил, зачем нужен контроль плавающих процентных ставок

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Регулирование плавающих процентных ставок по ипотечным и потребительским кредитам, выдающимся на долгий срок, несет в себе некоторые риски. Такое мнение высказал независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в разговоре с изданием «Экономика сегодня».

Ранее стало известно, что Центробанк собирается рассмотреть регулирование плавающих процентных ставок по ипотечным и потребительским кредитам. По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, прежде всего нужно будет ввести «регулирование плавающих ставок относительно малого бизнеса и граждан».

— Регулятор стремится к ограничению предоставления продуктов клиентам с высокой степенью закредитованности. С этой целью он ведет статистику и вычисляет объемы выданных ипотечных или потребительских кредитов в различных российских регионах, — объяснил Трифонов.

По его словам, многие физлица имеют большие кредиты и часто не имеют возможности их обслуживать. Бывает, что ситуация омрачается тем, что ставка плавающая, то есть увеличивается через какой-то срок. В таких случаях клиенты подвергаются прессингу со стороны коллекторских агентств и кредиторов.

Уточняется, что в начале марта ЦБ РФ заявил о рисках, связанных с возможным распространением плавающих процентных ставок в ипотечном кредитовании, доля которых в общем объеме составляет менее 0,1 процента. Однако некоторые крупные банки собираются нарастить число займов с плавающими ставками в связи с интересом к развитию долгосрочного кредитования.

Так, независимый финансово-экономический эксперт считает, что банковский сектор будет стремиться обезопасить себя, потому что просматривается тенденция роста текущих ставок в 2021 и 2022 годах из-за увеличения инфляционных ожиданий.

— В связи с этим главной линией политики Центрального банка России останется ограничение роста ставок и объемов долга граждан перед банками другими коммерческими кредитными структурами, — добавил Трифонов.

По его словам, многие финансовые организации уже столкнулись с крайне низкой доходностью ипотечных кредитов, которая не может покрыть расходы на привлечение ресурсов и текущую деятельность. В связи с этим эксперт предположил, что банковский сектор постарается повысить процентную ставку.

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