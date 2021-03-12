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Юрист научила, как предугадать банкротство банка в России
Фото: Игорь Ивандиков, «Вечерняя Москва»

Юрист научила, как предугадать банкротство банка в России

Юлия Курганова

Финансы

Главный признак того, что банк испытывает серьезные трудности и не за горами его банкротство — это отказ сотрудников открыть счет для физического лица или принять его средства на вклад. Об этом рассказала юрист Екатерина Штыкова.

— Дело в том, что в тех случаях, когда Центробанк считает, что ситуация в банке создает реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков, такому банку запрещают привлекать денежные средства от физических лиц, — пояснила она

Специалист отметила, что сотрудники банка обычно не говорят об этом прямо, а объясняют другими причинами — техническими неполадками и прочими. Но, согласно закону, данные о банках, в отношении которых введен такой запрет, публикуются на сайте Банка РФ. Они доступны каждому пользователю.

Также юрист добавила, что если банк обещает доходность существенно выше, чем средняя ставка по рынку, то это означает, что ему очень нужны деньги, и, значит, существуют серьезные финансовые проблемы.

Кроме того, нужно изучить и прессу, чтобы узнать не упоминается ли банк в контексте судебных разбирательств или предписаний со стороны Центробанка, передает агентство«Прайм».

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