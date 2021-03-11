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Специалист рассказала, как получить доход с кредитной карты
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Специалист рассказала, как получить доход с кредитной карты

Юлия Курганова

Финансы

Получить доход с кредитной карты довольно сложно, определенной выгоды можно достичь только за счет предлагаемых банком кешбэков и баллов. Если клиент не выходит за пределы льготного периода, то получает беспроцентный кредит и суммы, которые возвращаются по программам лояльности. Об этом рассказала доцент кафедры банковского дела Университета «Синергия» Екатерина Исаева.

— Несомненно, заемщик имеет возможность приобрести товары или услуги сегодня и пользоваться ими, а не копить на их приобретение. То есть, такая карта позволяет сократить разрыв между потребностью в средствах у одного человека и наличием их у банка-кредитора, — пояснила она.

Специалист отметила, что любая кредитная карта с грейс-периодом имеет в своей основе обычный кредит, базирующийся на трех главных принципах — срочности, платности и возвратности. Кредит не может быть бесплатным — кто дает в долг, тот и зарабатывает на этом.

Исаева подчеркнула, что понять механизм работы кредитного карточного продукта можно только при серьезной финансовой подкованности и развитых навыках самоорганизации. Она резюмировала, что всерьез говорить о материальной выгоде от кредитки не приходится, передает агентство «Прайм».

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