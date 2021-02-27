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Финансист рассказал, как правильно создать пассивный доход
Фото: moscow-live

Финансист рассказал, как правильно создать пассивный доход

Юлия Курганова

Финансы

Тем, кто задумался о пассивном доходе и способах его поддержания и защиты, нужно знать о том, нельзя забирать из портфеля больше, чем было заработано, и складывать все в одну корзину. Об этом рассказал финансовый советник консалтинговой компании «Богатство» Владимир Верещак.

— Классический пример — банковский вклад. Положили 10 миллионов рублей под 5 процентов годовых. Заработали 500 тысяч рублей, сняли и потратили. Так делать нельзя. Если инфляция за период была, скажем, 3 процента, снять со счета можно только 200 тысяч рублей, — пояснил он.

Эксперт отметил, что данное правило работает и для инвестиций в недвижимость — при сдаче квартиры в аренду. Вместо того, чтобы просто забирать и тратить деньги от жильцов, лучше откладывать средства на ремонт, страховку недвижимости, помнить про инфляцию и уплату налогов.

Если же пассивный доход связан с фондовым рынком, то нужно следить за новыми валютными курсами, рыночной волатильностью, помнить и учитывать комиссии и налоги.

Верещак подчеркнул, что пассивный доход также нуждается в защите. Чтобы сохранить средства, как минимум, от инфляционных издержек, следует помнить про правило диверсификации и держать часть средств в долларах, евро и других выгодных валютах, передает агентство «Прайм».

Также финансист отметил, что реальная ставка пассивного дохода составляет 3-4 процента в год. Таким образом, для получения 100 тысяч рублей в месяц нужно иметь капитал около 30-40 миллионов рублей.

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