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Эксперт дал советы, как заработать вторую пенсию
Фото: moscow-live.ru

Эксперт дал советы, как заработать вторую пенсию

Елена Фролова

Экономика

Размер пенсии каждого гражданина является его личной ответственностью, а не только обязанностью государства. Так считает предприниматель и инвестор Дмитрий Счастливый, сообщает NEWS.ru.

Он пояснил, что размер государственной пенсии зависит от нескольких параметров, главным из которых считается время: чем выше официальная зарплата и стаж работы, тем выше и будущая пенсия. При этом каждый человек имеет возможность заработать вторую пенсию. Речь идет об активах и капитале.

— Например, можно приобрести недвижимость и сдавать ее в аренду, либо вложить деньги в акции, облигации или валюту. При этом желательно выбрать несколько котируемых валют, — объяснил Дмитрий Счастливый.

Еще одним неплохим вариантом он назвал накопительное страхование жизни. Это долгосрочная программа вложений, совмещающая в себе два инструмента: страховую защиту и накопление финансов.

— Существуют еще индивидуальные инвестиционные счета. Такой вариант больше всего подходит тем, кто работает официально. Главное достоинство ИИС — налоговый вычет, право на который получает его владелец, — добавил эксперт.

Так, по его словам, за год можно накопить до 52 тысяч рублей.

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