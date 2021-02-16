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Финансист назвал источники пассивного дохода
Фото: pixabay.com

Финансист назвал источники пассивного дохода

Елена Фролова

Экономика

Эксперты в области инвестиций выяснили, что на данный момент в России для получения пассивного дохода с банковского депозита в 100 тысяч рублей в месяц нужно «держать» на вкладе в финансовом учреждении свыше 26 миллионов рублей. В данном случае на этот доход смогла бы спокойно жить семья из четырех человек.

Главный аналитик ПСБ Богдан Зварич рассказал в эфире НСН, что можно рассмотреть в качестве подобного вида дохода другие методы. Например, облигации и акции.

— При консервативном подходе к инвестированию можно рассмотреть облигации федерального займа или крупнейших российских компаний, чья доходность выше доходности депозита, — отметил эксперт.

Еще одним инструментом инвестирования, по его мнению, может стать рынок акций. При этом стоит учитывать повышенные риски, которые здесь присутствуют, относительно облигаций. В этом случае нужно будет следить за инвестициями.

— Также можно сделать упор и на дивидендные истории, которые также позволят получать пассивный доход. Но компания может изменить дивидендную политику, что приведет к снижению дивидендных выплат, — добавил Богдан Зварич.

Эксперт напомнил, что любая инвестиция несет в себе риски.

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