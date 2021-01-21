«Страховка от инфляции»: как накопить при маленькой зарплате

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На фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса и другими невзгодами, многие люди оказываются в затруднительном финансовом положении. Одним снижают зарплату, других и вовсе сокращают. «Вечерняя Москва» узнала у экономиста, ведущего научного сотрудника МГУ Андрея Колганова, как накопить деньги при их постоянном недостатке.

По словам эксперта, в первую очередь людям с низким уровнем доходов рекомендуется вести строгий учет расходов по категориям и времени, чтобы анализировать все свои издержки. Так появится возможность найти необязательные траты и минимизировать их, создавая из этого хотя бы небольшие накопления.

Второй совет — анализировать доходы и искать дополнительные источники заработка. Это действительно очень тяжело, признает экономист, но и быть пассивным в этом вопросе нельзя.

— Возможности подзаработать просто так под ноги не падают, но их точно не будет, если вообще их не искать, — говорит Колганов.

Третье правило — гражданам скромного достатка не следует вкладывать свои небольшие сбережения в рискованные инвестиции. По мнению специалиста, на этих рисках можно поднять неплохие деньги, а можно и потерять все резервы, что для людей с умеренными финансами станет крайне чувствительным ударом.

Еще одна небольшая рекомендация на черный день — всегда иметь неприкасаемый финансовый резерв, представляющий собой сумму в виде не менее трех ежемесячных расходов на человека. В целях безопасности эти деньги лучше положить в банк, но не оставлять дома под подушкой, уточняет экономист.

Также Колганов призвал людей с низким заработком ни в коем случае не влезать в кредиты, какой бы тяжелой ни показалась жизненная ситуация. Любая альтернатива займу будет лучше, уверяет эксперт.

— Человек с небольшим заработком, попадая в кредитную кабалу, очень часто не может из нее выбраться, — предупреждает он.

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Помимо всего этого, собеседник «ВМ» рассказал об условиях инвестирования при скромном заработке. Если человек решился вложиться, то лучше инвестировать накопления сверх вышеуказанной суммы (трехмесячного резерва) и вкладываться только в консервативные инструменты инвестирования.

— Можно покупать государственные облигации (облигации федерального займа). Они дают не очень высокую доходность, но не менее надежны, чем хранение денег в банке, а в процентных доходах несколько выше, чем то, что дают банки на депозите. Например, в крупных надежных банках проценты по депозитам — 3–3,5, а на облигациях — 5–6. Это не бог весть что, но все же страховка от инфляции, — пояснил экономист.

В заключение он добавил, что настоятельно не рекомендует пускаться в операции на фондовом рынке, но, если такой риск неизбежен, в качестве меры безопасности следует заготовить сбережения хотя бы на шесть месяцев расходов.

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