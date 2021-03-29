Песков заявил, что дату послания Федеральному собранию объявят своевременно

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Дата послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет объявлена своевременно. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что дату назовут в ближайшее время.

— Мы сообщим своевременно, — отметил Песков.

В СМИ появилась информация о том, что мероприятие планировали провести 22 апреля, пишет РИА Новости.

Ранее Песков назвал дату подачи декларации о доходах Путина

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