Песков заявил, что дату послания Федеральному собранию объявят своевременно
Дата послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет объявлена своевременно. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он добавил, что дату назовут в ближайшее время.
— Мы сообщим своевременно, — отметил Песков.
В СМИ появилась информация о том, что мероприятие планировали провести 22 апреля, пишет РИА Новости.
Ранее Песков назвал дату подачи декларации о доходах Путина
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